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Árbitra Daiane Muniz é escalada para apitar o clássico entre Náutico x Sport

O trio principal de arbitragem será 100% feminino para o Clássico dos Clássicos deste sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos

Caio Antunes

Publicado: 22/09/2026 às 17:03

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Árbitra Daiane Muniz/Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Árbitra Daiane Muniz (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem para o Clássico dos Clássicos entre Náutico e Sport, que será disputado no próximo sábado (26), às 16h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. A árbitra principal será Daiane Muniz, de São Paulo.

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A árbitra será auxiliada pelas assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz, do Distrito Federal, e Maira Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. O trio principal de arbitragem, que será 100% feminino, terá Rodolpho Toski Marques comandando a cabine do VAR.

Daiane Muniz já apitou 34 jogos na temporada de 2026, atuando em diversas competições do calendário brasileiro. Nesta Série B, a árbitra esteve em ação na partida do Sport contra o Operário-PR, no dia 18 de julho, na Ilha do Retiro.


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arbitragem , Clássico dos Clássicos , Náutico x Sport
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