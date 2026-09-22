Árbitra Daiane Muniz é escalada para apitar o clássico entre Náutico x Sport

O trio principal de arbitragem será 100% feminino para o Clássico dos Clássicos deste sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos

Árbitra Daiane Muniz (Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem para o Clássico dos Clássicos entre Náutico e Sport, que será disputado no próximo sábado (26), às 16h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. A árbitra principal será Daiane Muniz, de São Paulo.

A árbitra será auxiliada pelas assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz, do Distrito Federal, e Maira Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. O trio principal de arbitragem, que será 100% feminino, terá Rodolpho Toski Marques comandando a cabine do VAR.

Daiane Muniz já apitou 34 jogos na temporada de 2026, atuando em diversas competições do calendário brasileiro. Nesta Série B, a árbitra esteve em ação na partida do Sport contra o Operário-PR, no dia 18 de julho, na Ilha do Retiro.



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