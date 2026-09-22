Acompanhe: Podcast Futebol Diario repercute derrota vexatória do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Time do Náutico em partida contra o Cuiabá na Série B (@kelvinhofotos)

O Podcast Futebol Diario desta terça-feira (22), debate a derrota sofrida pelo Náutico na Arena Pantanal contra o Cuiabá.

E como fica a situação do clube alvirrubro na tabela de classificação da Série B.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.