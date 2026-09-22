Guilherme dos Anjos detona atuação do Náutico contra o Cuiabá: "Dia péssimo, horrível e apático"

O treinador do Náutico não escondeu sua frustração com o baixo desempenho na derrota por 3 a 0 fora de casa

Time do Náutico em partida contra o Cuiabá na Série B (@kelvinhofotos)

O Náutico voltou a realizar uma atuação de pouca competitividade na Série B e foi facilmente batido por 3 a 0 pelo Cuiabá nesta segunda-feira (21), na Arena Pantanal. Após o jogo, o técnico Guilherme dos Anjos não escondeu a sua frustração com o baixo desempenho da equipe.

Segundo o treinador, a falta de intensidade foi o que mais chamou atenção no revés sofrido, destacando a apatia do Timbu durante todo o jogo. “Nós tivemos um dia péssimo, um dia horrível e um dia apático. O que mais nos preocupou foi essa falta de intensidade e falta de envolvimento realmente com o jogo”, avaliou Guilherme dos Anjos.

“A gente enfrentou um adversário que estava jogando a vida e nós fomos muito apáticos, inclusive muito fora daquilo que a gente é em termos de competitividade. Não fomos aquilo que nós somos em momento nenhum praticamente do jogo”, concluiu.

O revés para o Dourado fez o Náutico estacionar na 14ª posição da tabela da Segundona, com 38 pontos conquistados. O próximo compromisso alvirrubro será o Clássico dos Clássicos contra o Sport, no próximo sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos.



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