Guilherme dos Anjos projeta sequência positiva do Náutico e destaca desempenho nos últimos jogos

O treinador alvirrubro ressaltou a importância do duelo contra o Cuiabá para tentar uma arrancada final na Série B

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Vivendo oscilações durante a competição e atualmente ocupando a 14ª posição, o Náutico se vê distante da briga pelo G6 da Série B. Apesar de vir de dois jogos sem vitória, o técnico Guilherme dos Anjos ainda realiza projeções para brigar na parte de cima da classificação.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18), o treinador alvirrubro ressaltou a importância do duelo contra o Cuiabá para iniciar uma possível arrancada nas rodadas finais da competição. Guilherme também destacou positivamente o desempenho do Timbu nos últimos jogos.

“Não creio que a questão de ser fora de casa seja um impacto muito grande. Acho que a gente vem performando bem alguns jogos, ora conseguindo pontos, ora não. O tempo sem vencer nos traz a possibilidade de voltar a vencer no aspecto positivo. O mais importante é ter um campo bom de jogo e a gente conseguir novamente performar um bom jogo como foi o passado, sem os erros que a gente acabou cometendo”, pontuou o treinador.

“A gente está planejando jogo a jogo. Acho que o próximo jogo é fundamental. Quando a gente fala em G6, eu não vou ver demagogo de comentar que está próximo. Para o G6 ficar próximo, nós temos que fazer uma sequência positiva: três jogos vencendo, vencer quatro de cinco (…). São circunstâncias assim que vai nos colocar mais próximo do G6”, projetou Guilherme dos Anjos.

O Náutico visita o Cuiabá na próxima segunda-feira (21), às 21h30, na Arena Pantanal. A partida será válida pela 29ª rodada e marca um confronto direto, já que o Dourado tem 40 pontos contra os 38 dos alvirrubros.



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