Náutico é derrotado com facilidade pelo Cuiabá e chega ao terceiro jogo sem vitória na Série B

O Timbu sofreu um duro revés por 3 a 0 nesta segunda-feira (21), na Arena Pantanal

Partida entre Cuiabá x Náutico na Série B (AssCom Dourado)

O Náutico foi facilmente batido pelo Cuiabá nesta segunda-feira (21) e sofreu uma dura derrota por 3 a 0 na Arena Pantanal. O Timbu chegou ao terceiro jogo sem vitória na Série B com o revés na partida válida pela 29ª rodada. Os gols do jogo foram marcados por Lorenzo, no primeiro tempo, e Kauan Cristtyan, duas vezes durante a segunda etapa.

O resultado manteve o clube alvirrubro na 14ª posição na tabela de classificação, com 38 pontos conquistados. O Cuiabá, por sua vez, assumiu o 10º lugar, chegando aos 43 pontos na competição.

O próximo compromisso do Náutico na Segundona será o Clássico dos Clássicos contra o Sport, que acontece no próximo sábado (26), às 16h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

O jogo

O Náutico iniciou a partida mais uma vez de maneira passiva atuando como visitante. Com apenas um minuto de jogo, Muriel já fez importante intervenção em chute de Kauan Cristtyan. Com dois minutos, foi a vez de Fábio Gomes cabecear para fora de dentro da área.

O Timbu respondeu e levou perigo na bola parada após falta cobrada por Jean Carlos, parando na defesa de João Carlos. Apesar da chegada, o Náutico seguiu como dificuldades de impor o seu jogo.

Na marca dos 14 minutos, o Dourado voltou a assustar e quase abriu o marcador com Jean Dias, que recebeu bola enfiada e finalizou para fora na saída do arqueiro alvirrubro.

O Cuiabá seguiu como protagonista das ações ofensivas e foi letal aos 32 minutos. Após troca de passes em velocidade, Jean Dias cruzou com categoria para Lorenzo, que cabeceou da linha da pequena área para abrir o marcador na Arena Pantanal.

Pouco presente no campo de ataque durante toda a primeira etapa, o Náutico voltou a finalizar apenas com 41 minutos, quando Kauã Maranhão concluiu direto para fora. Aos 44, o Timbu também assustou com cabeçada de Igor Fernandes próximo da trave após levantamento na área.

Segundo tempo

Precisando melhorar de desempenho dentro de campo, o técnico Guilherme dos Anjos retornou do intervalo com três alterações no Náutico. Foram acionados o lateral Arnaldo, o volante Pato Núñez e o atacante Júnior Todinho.

O Timbu respondeu positivamente as alterações e ensaiou uma pressão no início da segunda etapa. Com apenas cinco minutos, Jean Carlos cobrou escanteio fechado e a bola carimbou a trave.

O ímpeto alvirrubro foi esfriado pelo Cuiabá de maneira imediata. Na marca dos seis minutos, Fábio Gomes deu passe de calcanhar com muita categoria para Kauan Cristtyan, que finalizou com tranquilidade na saída de Muriel.

Enfrentando pouca resistência do Náutico, o Cuiabá construiu com facilidade o seu terceiro gol. Na marca dos 17 minutos, o lateral Igor Inocêncio invadiu a área e finalizou para a defesa de Muriel. No rebote, Kauan Cristtyan só teve o trabalho de empurrar para o gol sem marcação.

O Dourado seguiu dono das principais ações do jogo e voltou a assustar aos 30 minutos, quando Raul cobrou falta direto no travessão. A reta final de partida foi marcada por um Náutico pouco agressivo em busca de descontar o placar.

Ficha do jogo

Cuiabá: 3

João Carlos, Igor Inocêncio (Rodrigo Rodrigues), João Basso, Calebe, Vitor Mendes e Lorenzo; Raul e David (Wesley Dias); Kauan Cristtyan (Ramon), Jean Dias (Eliel) e Fábio Gomes (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Barros.



Náutico: 0

Muriel, Reginaldo (Arnaldo), Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Auremir (Pato Núñez), Wenderson e Jean Carlos (Danielzinho); Vinícius, Borasi (Júnior Todinho) e Kauã Maranhão (Derek).. Técnico: Guilherme dos Anjos.

Gols: Lorenzo (32’ / 1T), Kauan Cristtyan (06’ / 2T e 17’ / 2T)

Cartões amarelos: Júnior Todinho, Wanderson (Náutico)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Arena Pantanal (Cuiabá-MT)

Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Júnior (CE)

Assistentes: Luis Felipe Gonçalves Corrêa (PB) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

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