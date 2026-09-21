Cuiabá x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 29ª rodada da Série B

O Timbu visita o Dourado nesta segunda-feira (21), na Arena Pantanal, após dois jogos sem vitória na competição

Partida entre Náutico x Cuiabá no primeiro turno da Série B (Rafael Vieira/CNC)

Buscando se recuperar de uma sequência de dois jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Cuiabá nesta segunda-feira (21), às 21h30, na Arena Pantanal, em partida válida pela 29ª rodada.

O Timbu vem de um empate frustrante nos minutos finais contra o Operário-PR na última rodada. Antes, já havia desperdiçado pontos ao ser derrotado pelo vice-lanterna América-MG. Os resultados distanciaram os alvirrubros da luta pelo G6 e deixaram a equipe na 14ª posição, com 38 pontos.

O Cuiabá, por sua vez, vem de uma vitória e um empate nos dois últimos jogos. O Dourado melhorou de desempenho no segundo turno da competição e vislumbra uma arrancada para chegar à zona de playoffs de acesso, com 40 pontos, transformando o duelo em um confronto direto.

No encontro do primeiro turno, o Náutico levou a melhor e venceu o adversário mato-grossense por 1 a 0 no estádio Esportes da Sorte Aflitos. O Timbu, aliás, leva vantagem no retrospecto histórico contra o adversário, com quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco jogos.

Náutico

O Náutico deverá manter a base da escalação do empate por 3 a 3 contra o Operário-PR. A única mudança obrigatória será na vaga do volante Samuel, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Para o seu lugar, a comissão técnica alvirrubra trabalha com as possibilidades de Auremir, Pato Núñez e Caio Soares. Mais experiente na função de primeiro volante, Auremir surge como o principal candidato a entrar no time titular.

Em relação ao departamento médico, o Timbu nutre a expectativa de contar com o retorno do centroavante Paulo Sérgio, em fase final de transição física. O camisa 9 poderá figurar no banco de reservas alvirrubro se reunir as melhores condições de jogo.

Os zagueiros Léo Índio e Mateus Silva, o lateral Matheus Ribeiro e o volante Luiz Felipe seguem se recuperando de lesões e estarão fora de ação contra o Cuiabá.

Outro desfalque importante para o Náutico será o do técnico Hélio dos Anjos. O comandante alvirrubro foi expulso diretamente pela arbitragem no último jogo e cumprirá suspensão automática. Com isso, Guilherme dos Anjos será o técnico principal do Náutico na Arena Pantanal.

Cuiabá

O técnico Eduardo Barros também não deverá promover mudanças significativas na escalação do Dourado. O principal destaque no time será o retorno do zagueiro Calebe, desfalque na última rodada com uma pequena lesão.

O Cuiabá tende a preservar o seu esquema com três zagueiros ao receber o Náutico. O time vem realizando uma campanha de forte consistência defensiva na Série B, tendo sofrido apenas 22 gols em 28 jogos.

Ficha do jogo

Cuiabá: João Carlos, Igor Inocêncio, João Basso, Calebe, Vitor Mendes e Lorenzo; Raul e David; Kauan Cristtyan, Jean Dias e Fábio Gomes. Técnico: Eduardo Barros.

Náutico: Muriel, Arnaldo. Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Auremir (Pato Núñez), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Borasi e Kauã Maranhão. Técnico: Guilherme dos Anjos.

Horário: 21h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Arena Pantanal (Cuiabá-MT)

Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Júnior (CE)

Assistentes: Luis Felipe Gonçalves Corrêa (PB) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e X Sports.



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