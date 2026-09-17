Náutico tem jejum de quatro meses sem vitória como visitante na Série B

O Timbu volta a atuar fora de casa contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira (21), na Arena Pantanal

Partida entre América-MG x Náutico na Série B (Mourão Panda / América)

Depois de um empate frustrante diante do seu torcedor contra o Operário-PR, o Náutico volta as suas atenções para mais um confronto fora de casa na Série B. O Timbu visita o Cuiabá nesta segunda-feira (21), na Arena Pantanal, acumulando um jejum incômodo como visitante.

O clube alvirrubro não vence há mais de quatro meses longe dos seus domínios pela competição nacional. A sequência negativa já conta com nove partidas, com cinco derrotas e quatro empates no recorte.

O revés mais recente ocorreu diante do vice-lanterna América-MG, pela 27ª rodada. Antes, o Timbu também havia sido derrotado por CRB, Avaí, Vila Nova e Sport na condição de visitante. Os empates no retrospecto recente ocorreram contra São Bernardo, Ponte Preta, Criciúma e Novorizontino.

O último triunfo alvirrubro como visitante foi justamente contra o Operário-PR, com direito a uma goleada. Na ocasião, o Náutico venceu por 6 a 2 o Fantasma no Paraná, em partida válida pela 9ª rodada e disputada no dia 16 de maio.

Apesar da baixa pontuação fora de casa nos últimos jogos, o Timbu largou bem na competição como visitante. Nos primeiros cinco jogos longe do Recife, o clube conseguiu três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Os primeiros resultados fizeram o Náutico alcançar uma posição mais equilibrada no aproveitamento como visitante dentro da competição. Os alvirrubros somam 14 pontos neste cenário, sendo o 14º colocado nas campanhas fora de casa, justamente a posição da equipe na tabela.

Duelo contra o Cuiabá

O Náutico visita o Cuiabá, em partida válida pela 29ª rodada, com 38 pontos conquistados, com oito pontos de distância para o Z4 e o G6. O Dourado está acima dos alvirrubros na tabela e ocupa a 11ª posição, com 40 pontos.



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