Vinícius se isola como artilheiro do Náutico na temporada e na Série B

O camisa 7 alvirrubro chegou ao 10º gol pelo Náutico em 2026 após marcar contra o Operário-PR

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Recuperado de uma lesão muscular que o tirou dos gramados por 52 dias, o atacante Vinícius voltou a balançar as redes pelo Náutico no empate contra o Operário-PR. O camisa 7 alvirrubro chegou ao 10º gol em 2026 após marcar contra o Fantasma na última terça-feira (15).

A marca fez Vinícius se isolar como o principal artilheiro do Timbu na atual temporada. O ponta vinha dividindo o posto com o centroavante Paulo Sérgio, que marcou nove vezes.

Vinícius também lidera a artilharia alvirrubra na Série B do Campeonato Brasileiro, com sete gols. O vice-artilheiro ainda é o meia Dodô, que deixou o clube em meio à competição, com cinco.

Completando a lista de goleadores do Náutico na Segundona estão os atacantes Derek, Kauã Maranhão, Luiz Cláudio e Júnior Todinho, todos empatados com três gols.

Marca pessoal de Vinícius

Além dos 10 gols marcados, Vinícius também já contribuiu com três assistências nos 30 jogos realizados pelo Náutico neste ano. Esses números fazem desta a temporada com mais participações em gols do atacante desde 2022, quando participou diretamente de 19 gols vestindo a camisa do Goiás.



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