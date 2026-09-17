Por suspensão, Náutico terá ausências de Samuel e Hélio dos Anjos contra o Cuiabá

O volante levou o terceiro cartão amarelo na última rodada, enquanto o treinador foi expulso direto por reclamação

Volante Samuel e técnico Hélio dos Anjos, do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico terá duas ausências importantes no seu próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na visita ao Cuiabá, na próxima segunda-feira (21), o Timbu não poderá contar com o volante Samuel e o técnico Hélio dos Anjos.

O meio-campista levou o terceiro cartão amarelo na partida da última rodada contra o Operário-PR, cumprindo suspensão automática contra o Dourado. Samuel se firmou como titular da equipe após a lesão de Luiz Felipe e já acumula 17 partidas disputadas na Segundona, com uma assistência.

Hélio dos Anjos, por sua vez, cumprirá suspensão devido à expulsão direta que sofreu contra o Operário-PR. O comandante invadiu o gramado para reclamar acintosamente com a arbitragem após um lance de falta marcada para o adversário e foi advertido com o cartão vermelho direto. Na súmula, o juiz chegou a relatar que sofreu xingamentos do técnico.

Sem Samuel, o experiente Auremir e o recém-chegado Pato Núñez são as principais opções no elenco para fazer a função de volante. Em fase final de transição física, Luiz Felipe também vive a expectativa de ser relacionado.

Com a suspensão de Hélio, Guilherme dos Anjos será o treinador principal do Náutico e comandará a equipe sem a presença do pai na área técnica.



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