Náutico deixa pontos escaparem na reta final de jogos na Série B

O Timbu sofreu gols nos 15 minutos finais de três partidas que alteraram o resultado para efeitos de classificação

Jogadores do Náutico em partida nos Aflitos pela Série B (Rafael Vieira / CNC)

Vivendo uma campanha de oscilações na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico lamenta pontos escapados nos minutos finais que poderiam mudar a situação da equipe na competição.

Em 28 jogos realizados na Segundona, o Timbu sofreu quatro gols nos 15 minutos finais de jogo que mudaram o resultado para efeitos de classificação. O episódio mais recente e expressivo ocorreu na última rodada, quando a equipe sofreu dois gols do Operário-PR nos acréscimos e cedeu o empate em casa.

Sofrer o gol de empate depois dos 30 minutos do segundo tempo já havia ocorrido outra vez com o Náutico nesta Segundona. Em duelo contra o Novorizontino, pela 13ª rodada, os alvirrubros venciam por 2 a 1 quando tomaram o segundo gol adversário aos 34 minutos.

O Timbu também deixou escapar um ponto fora de casa nos minutos finais. Pela 18ª rodada, a equipe vinha empatando por 1 a 1 com o CRB, sofrendo o gol da derrota aos 38 minutos da segunda etapa.

Caso tivesse evitado os gols na reta final que mudaram o resultado, o Náutico poderia ter cinco pontos a mais na tabela de classificação. Atualmente em 14º colocado com 38 pontos, o Timbu poderia ter ido a 43, brigando pelo G6

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