Série B: Após empate frustrante, Náutico tem a mesma distância do Z4 e do G6; confira probabilidades

Na 14ª posição, o Timbu está oito pontos atrás do 6º colocado e também possui oito pontos de vantagem para a zona do rebaixamento

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

Os pontos desperdiçados no apagar das luzes no duelo da última terça-feira (15) contra o Operário-PR deixaram o Náutico na 14ª posição na tabela da Série B. Após o empate frustrante, o Timbu encerrou a rodada com a mesma distância em termos de pontuação do G6 e do Z4.

Com o fim da 28ª rodada, o clube alvirrubro chegou aos 38 pontos e possui uma vantagem de oito em relação ao 17º colocado Avaí, que tem 30 pontos. A diferença de pontos é a mesma para o Atlético-GO, atual 6º lugar, com 46.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Náutico tem atualmente apenas 2% de chances de terminar entre os quatro últimos colocados da Série B.

Em relação a terminar entre os seis primeiros colocados e disputar os playoffs de acesso, o estudo indica uma probabilidade atual de apenas 1,7% para o Timbu.

Internamente, o Náutico ainda coloca chegar aos 45 pontos como o principal objetivo da temporada, para escapar de qualquer risco de rebaixamento. O Timbu precisará de uma arrancada improvável nas últimas 10 rodadas para ainda sonhar com o acesso à Série A.

Guilherme dos Anjos projeta sequência

Após o empate contra o Operário-PR, o técnico Guilherme dos Anjos falou sobre a sequência do Náutico nas próximas rodadas da Série B. O comandante alvirrubro projetou três vitórias seguidas para ainda sonhar com coisas grandes na competição.

“Dentro desses próximos 10 jogos, se nós engatarmos uma sequência de três vitórias em algum momento, nós vamos voltar a brigar. Se a gente vencesse (Operário), a gente ainda precisaria vencer Cuiabá e Sport para estar novamente brigando”, disse Guilherme dos Anjos.

Últimos 10 jogos do Náutico na Série B:

Cuiabá (F)

Sport (C)

Fortaleza (F)

Novorizontino (C)

Vila Nova (C)

Goiás (F)

Juventude (F)

Avaí (C)

CRB (C)

Londrina (F)

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