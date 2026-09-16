Árbitro relata xingamentos desferidos por técnico do Náutico em expulsão contra o Operário-PR

Na súmula da partida, o juiz Matheus De Moraes Silva justificou a apresentação do cartão vermelho direto para Hélio dos Anjos

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O empate de 3 a 3 cedido pelo Náutico nos minutos finais da partida contra o Operário-PR, na última terça-feira (15), também foi protagonizado pela expulsão do técnico Hélio dos Anjos. O comandante alvirrubro recebeu o cartão vermelho direto após o segundo gol do Fantasma, que marcaria o terceiro na sequência.

Na súmula do jogo, o árbitro Matheus De Moraes Silva justificou a apresentação do cartão vermelho relatando que o treinador desferiu xingamentos contundentes contra a arbitragem.

Segundo o juiz, Hélio dos Anjos chegou a invadir o campo de jogo para confrontá-lo pela falta marcada que originou o gol do Operário-PR. O relatório também revela que o técnico voltou ao gramado para protestar novamente contra a arbitragem.

“Aos 49 minutos do segundo tempo, após a equipe do náutico sofrer um gol, expulsei, com a apresentação do cartão vermelho direto, o senhor Hélio Cezar Pinto dos Anjos, treinador da equipe do náutico, por invadir o campo de jogo e proferir as seguintes palavras: “vai tomar no c*, filho da p*, tá satisfeito com o que você fez hoje, po*”. informo que, após ser expulso, o mesmo voltou a invadir o campo de jogo para confrontar a decisão disciplinar aplicada”, relata o juiz em trecho da súmula.

Com a expulsão, Hélio dos Anjos cumprirá suspensão automática na próxima partida do Náutico na Série B. No duelo da próxima segunda-feira (21) contra o Cuiabá, fora de casa, Guilherme dos Anjos estará sozinho comandando a equipe na beira do campo.



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