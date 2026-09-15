Guilherme dos Anjos lamenta empate cedido pelo Náutico: "Merecíamos a vitória"

O treinador alvirrubro elogiou o desempenho da equipe contra o Operário-PR e teceu críticas à arbitragem da partida

Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos, treinadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Buscando reagir na Série B diante do seu torcedor, o Náutico amargou um empate por 3 a 3 com o Operário-PR, nesta terça-feira (15), no estádio Esportes da Sorte Aflitos. O Timbu vencia o jogo por 3 a 1 até os 49 minutos do segundo tempo, quando sofreu dois gols consecutivos do adversário.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Guilherme dos Anjos não escondeu a frustração com o empate cedido. O comandante alvirrubro lamentou o resultado, mas fez questão de elogiar o desempenho do time. Guilherme também teceu duras críticas à arbitragem do confronto.

“Independente da atuação da arbitragem, nós não podíamos tomar os dois gols como tomamos. Mas é um absurdo a falta do primeiro gol, é uma cena que é ridículo. A arbitragem foi bisonha. Temos os nossos erros, estamos conscientes e a gente sente muito esse tipo de resultado”, disse o treinador.

“Não enfrentamos qualquer equipe, é uma equipe que luta no G6 e tem excelentes jogadores assim como nós. Acho que foi um grande jogo, mas quem sai feliz mesmo são eles. Tivemos um volume de jogo excepcional, voltamos a fazer a nossa característica de jogo e, por isso, acho que merecíamos sim a vitória”, concluiu.

O Náutico terminou a rodada na 14ª posição com o ponto somado contra o Fantasma. O Timbu chegou aos 38 pontos conquistados e tem como próximo compromisso o Cuiabá, fora de casa, na próxima segunda-feira (21).



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