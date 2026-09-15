Náutico sofre dois gols nos acréscimos e cede empate para o Operário-PR nos Aflitos
O Timbu empatou com o adversário paranaense por 3 a 3 nesta terça-feira (15), em jogo marcado pelo apagão alvirrubro nos minutos finais
Publicado: 15/09/2026 às 21:49
Partida entre Náutico x Operário-PR nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)
O Náutico teve um apagão na reta final da partida, sofreu dois gols e cedeu o empate por 3 a 3 para o Operário-PR nesta terça-feira (15), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, em partida válida pela 28ª rodada da Série B.
Os gols alvirrubros foram marcados por Vinícius, Jean Carlos e Danielzinho, enquanto Vinícius Diniz, Gabriel Boschilia, aos 48 minutos, e José Cuenú, aos 50 minutos, marcaram para o Fantasma.
O resultado fez o Náutico ficar na 14ª posição, com 38 pontos conquistados. O Operário-PR, por sua vez, é o 8º colocado, chegando aos 44 pontos.
O próximo compromisso alvirrubro será contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira (21), fora de casa.
O jogo
O Náutico iniciou a partida já com forte intensidade. Com apenas um minuto, Kauã Maranhão fez a função pivô e acertou passe preciso para Vinícius, que bateu na saída do goleiro e colocou os alvirrubros em vantagem de maneira relâmpago.
O gol marcado não mudou a postura do Timbu, que seguiu protagonista das ações ofensivas com forte marcação pressão nos primeiros 10 minutos. Na marca dos 13, foi a vez de Kauã Maranhão receber passe de Vinícius e finalizar próximo da trave.
A pressão alvirrubra continuou intensa e Kauã Maranhão voltou a desperdiçar boa oportunidade de gol dentro da área adversária. Aos 19 minutos, Borasi arriscou de longe e obrigou boa defesa do goleiro Vagner.
O Náutico diminuiu o ritmo ao decorrer da primeira etapa, mas seguiu dominante dentro da partida. A primeira chegada do Operário aconteceu apenas aos 36 minutos, quando Angél Torres finalizou fraco para a defesa de Muriel.
O Fantasma foi possuindo mais posse de bola no campo ofensivo, voltando a assustar com cabeçada de Moraes dentro da área, na marca dos 41 minutos. Já nos acréscimos, o Náutico sofreu o gol de empate antes do intervalo. O volante Índio levantou bola para área e Vinícius Diniz apareceu para tocar de cabeça na saída de Muriel.
Segundo tempo
O Náutico retornou para a segunda etapa sem o mesmo ímpeto que havia iniciado a partida. O Operário, por sua vez, passou a gostar mais do jogo depois do gol marcado e tomou a iniciativa ofensiva.
Aos 13 minutos, o bom momento do Fantasma quase se transformou no gol da virada. Ángel Torres recebeu passe de Boschilia e finalizou cruzado raspando a trave alvirrubra.
Precisando retomar a intensidade ofensiva, o técnico Hélio dos Anjos promoveu as entradas de Derek e Luiz Cláudio. O Timbu , porém, seguiu enfrentando dificuldades e viu Muriel fazer importante intervenção aos 26 minutos após arremate de Doka.
Na marca dos 36 minutos, o Náutico conseguiu superar a situação adversa que se encontrava em campo. Jean Carlos recebeu bola em profundidade na área e sofreu pênalti de Doka. Na cobrança, o próprio camisa 10 bateu com categoria no contrapé do goleiro e colocou o Náutico novamente em vantagem.
Após o segundo gol, o Timbu se reencontrou na partida e ampliou o marcador. Aos 42 minutos, Pato Núñez chutou de longe e o goleiro Vagner espalmou nos pés de Danielzinho, que empurrou para o fundo das redes. Os dois jogadores que participaram do gol haviam acabado de entrar no Timbu.
Quando parecia que o jogo estava resolvido, o Náutico cedeu o empate nos Aflitos. Aos 48 minutos, Gabriel Boschilia cobrou falta com categoria e diminuiu a vantagem. Na jogada seguinte, o zagueiro Cuenú apareceu na área para desviar para o gol e sacramentar um empate improvável para o Fantasma.
Ficha do jogo
Náutico: 3
Muriel, Reginaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes (Gustavo Henrique); Samuel, Wenderson (Pato Núñez) e Jean Carlos (Danielzinho); Vinícius, Borasi (Derek) e Kauã Maranhão (Luiz Cláudio). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.
Operário-PR: 3
Vagner, Doka, Cuenú, Joseph e Moraes (Gabriel Feliciano); Índio (Neto Paraíba) , Vinícius Diniz e Gabriel Boschilia; Ángel Torres (Berto), Maxwell (Zuluaga) e Caio Dantas (Aylon). Técnico: Luizinho Lopes.
Gols: Vinícius (01’ /1T), Vinícius Diniz (46’ / 1T), Jean Carlos (37’ / 2T) Danielzinho (42’ / 2T), Gabriel Boschilia (48’ / 2T) e José Cuenú (50’ / 2T)
Cartões amarelos: Gabriel Boschilia, Aylon (Operário-PR); Samuel (Náutico)
Competição: Campeonato Brasileiro da Série B
Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife-PE)
Árbitro: Matheus De Moraes Silva (DF)
Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)
Público: 6.323
Renda: R$ 180.568,00
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