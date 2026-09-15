Jogos da segunda fazem Náutico perder posições e aumentam necessidade de vencer Operário

Vitórias de Goiás e São Bernardo-SP, na segunda-feira (14) à noite, fizeram o Náutico recuar duas casas na tabela da Série B, aumentando necessidade de derrotar o Operário-PR, nesta terça, nos Aflitos

Lance de América-MG e São Bernardo pela Série B (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Os três jogos da Série B realizados na segunda-feira (15) mexeram negativamente na tabela para o Náutico, aumentando a necessidade de vencer o Operário-PR, nos Aflitos, na noite desta terça.

O Timbu, que já havia sido ultrapassado pelo Athletic na abertura da 28ª rodada, no domingo, perdeu mais duas posições. Com 37 pontos, viu o São Bernardo fazer o que ele não havia feito na partida anterior: derrotar o vice-lanterna América, em Belo Horizonte, por 2 a 0.

O time paulista chegou aos 38. Um ponto a menos que o Goiás, que derrotou o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, por 3 a 1.

No outro jogo da noite da segunda, Avaí e Vila Nova ficaram empatados em 1 a 1, reduzindo de 8 para 7 pontos a distância dos alvirrubros da zona de rebaixamento.

Na 14ª posição, o Náutico pode, no entanto, pular para 10º, caso derrote o Operário, na noite de hoje, nos Aflitos, chegando aos 40 pontos, bem próximo de atingir a pontuação necessária para se livrar matematicamente do risco de ser rebaixado.



