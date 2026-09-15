Náutico x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações pela 28ª rodada da Série B

O Timbu recebe o clube paranaense nesta terça-feira (15), no estádio Esportes da Sorte Aflitos

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira / CNC)

Buscando reabilitação após a amarga derrota para o vice-lanterna América-MG, o Náutico retorna ao estádio Esportes da Sorte Aflitos para receber o Operário-PR nesta terça-feira (15), às 19h30, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Timbu teve interrompida uma sequência de oito jogos de invencibilidade na última rodada, se distanciando do G6 da competição. A equipe atualmente ocupa a 12ª posição, com 37 pontos, e ainda foca em permanecer distante da zona de rebaixamento.

O Operário-PR, por sua vez, vem em um bom momento após ter passado por uma oscilação mais forte na competição. O Fantasma já acumula quatro jogos de invencibilidade, subindo para a 7ª posição, com 43 pontos, e podendo entrar no G6 em caso de vitória no Recife.

No primeiro turno, o Náutico surpreendeu o Operário-PR como visitante e aplicou uma goleada expressiva de 6 a 2, em momentos distintos dos dois clubes. No retrospecto histórico, o clube paranaense também nunca venceu os alvirrubros nos Aflitos, com duas derrotas e um empate no recorte.

Náutico

Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos não poderão contar com o lateral-direito Arnaldo, que desfalca o time pelo acúmulo de cartões amarelos. Titular absoluto nos últimos jogos, o defensor deverá ser substituído por Reginaldo na função.

Ademais, o time alvirrubro não terá maiores mudanças em relação à derrota para o América-MG. Apesar de já viverem fase final de transição física, o volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio ainda não estarão disponíveis para o jogo.

A principal dúvida fica por conta da composição ofensiva da equipe. A comissão técnica alvirrubra trabalha com mudanças no quarteto mais ofensivo, com chances de Júnior Todinho e Borasi ganharem a titularidade. A expectativa também é de que o zagueiro Betão perca a vaga de titular, dando lugar ao retorno de Igor Fernandes para a posição de zagueiro.

Operário-PR

O técnico Luizinho Lopes terá que lidar com algumas baixas para visitar o Náutico. O experiente atacante Pablo ainda se recupera de uma lesão muscular e não deverá ser utilizado, abrindo as possibilidades de Caio Dantas ou Vinicius Mingotti fazerem a função.

O Fantasma também não terá à disposição o volante Matheus Trindade. Ex-Náutico, o meio-campista levou o terceiro cartão amarelo contra o CRB e estará fora de ação.



Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Reginaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek (Júnior Todinho) e Kauã Maranhão (Borasi). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Operário-PR: Vagner, Doka, Cuenú, Joseph e Moraes; Índio, Vinícius Diniz e Gabriel Boschilia; Ángel Torres, Berto e Mingotti (Caio Dantas). Técnico: Luizinho Lopes.

Horário: 19h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife-PE)

Árbitro: Matheus De Moraes Silva (DF)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)

Transmissão: Premiere

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.