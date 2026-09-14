Raio-X: Adversário do Náutico, Operário-PR vem de sequência invicta e mira G6 da Série B

O Fantasma não perde há quatro jogos na Segundona e ocupa a 7ª posição

Gabriel Boschilia, camisa 10 do Operário-PR (@messiasphoto)

Após vir de uma derrota amarga para o vice-lanterna América-MG, fora de casa, o Náutico retorna ao estádio Esportes da Sorte Aflitos no próximo compromisso da Série B. Adversário do Timbu, o Operário-PR chega ao Recife mirando o G6 e em sequência invicta de quatro jogos.

A partida entre as equipes acontece nesta terça-feira (15), às 19h30, e será válida pela 28ª rodada da competição nacional.

O atual bom recorte de resultados colocou o Fantasma na 7ª posição da tabela, com 43 pontos. A distância para o 6º colocado, Atlético-GO, é de apenas três pontos, fazendo a equipe paranaense entrar no G6 em caso de vitória.

O momento positivo do Operário-PR veio após uma forte oscilação na Série B. O clube vinha de quatro derrotas seguidas, mas deu a volta por cima e vem de dois empates e duas vitórias nas quatro últimas rodadas.

A retomada na briga pelo acesso se deu com a continuidade do técnico Luizinho Lopes no cargo. Sob o seu comando, o Fantasma vem brigando na parte de cima durante toda a competição e conta com um dos melhores ataques, com 36 gols marcados em 27 jogos.

Destaque individual e desfalques para o jogo

Em relação ao time do Operário-PR, o destaque individual fica por conta do camisa 10 e capitão Gabriel Boschilia. O meia de 30 anos já conta com 11 gols marcados e três assistências na atual edição da Série B.

Para o jogo nos Aflitos, a comissão técnica do Fantasma seguirá sem poder contar com o atacante Pablo, que ainda se recupera de uma lesão muscular. Além dele, o volante Matheus Trindade (ex-Náutico) cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

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