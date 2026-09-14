Guilherme dos Anjos avalia "copo meio cheio" no Náutico e fala sobre continuidade do trabalho

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Passando por oscilação de resultados na Série B, o Náutico vem destinando o seu foco principal para a manutenção na divisão ao final da temporada. Apesar do desgaste com parte da torcida por declarações e desempenho em campo, o técnico Guilherme dos Anjos avalia como positivo o trabalho feito pela comissão técnica no Timbu.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (14), o treinador alvirrubro voltou a ressaltar a condução do futebol do Náutico na temporada. Guilherme também contextualizou o momento recente do clube com a campanha na competição nacional.

“Existe desgaste por uma parcela pequena (torcida). Acho que é natural, um ano e meio de trabalho. Nós estamos à frente do clube com decisões muito agressivas e bem diretas muitas vezes. Alguns vão gostar de um discurso, outros não vão gostar tanto. O que as pessoas vão achar faz parte, nós estamos em uma condição de sermos julgados. As nossas falas e apontamentos não são para agradar, são o que a gente pensa”, externou o treinador.

“Vejo que, por mais que a gente olhe para o trabalho de uma forma às vezes negativa, é muito importante a gente ser bem realista. Se observarmos os últimos 10 anos, estamos fazendo a melhor campanha do Náutico em competições nacionais. A gente tem que analisar também de forma positiva, enxergar o copo mais cheio”, concluiu.

Guilherme dos Anjos também comentou sobre a continuidade da comissão técnica do Timbu ao fim da temporada. Com contrato até 2027 com o Náutico, o treinador deixou em aberto a possibilidade de interromper o vínculo após os objetivos na Série B.

“Nós vamos chegar ao final da temporada, independente do resultado, analisar, sentar, conversar e discutir. Se for do interesse nosso permanecer, assim será a continuidade do contrato já estabelecido. Se não for do interesse do clube, precisa acertar toda essa situação de multa e por aí vai. Mas acho que não é difícil de se acertar nada”, disse o técnico.

“O principal aspecto é alcançarmos o principal objetivo hoje, para depois conseguir alcançar talvez a possibilidade de um acesso e aí sim a gente observar tudo isso. Esse ano já veio uma equipe atrás da gente. Comenta-se muito que o Hélio e o Guilherme são muito caros, o mercado vem aceitando isso bem”, enfatizou.

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