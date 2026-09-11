Apresentado, Danielzinho destaca se sentir em casa e mira estreia pelo Náutico
O atacante de 25 anos é pernambucano e chegou ao Náutico após passagem pelo Ypiranga-RS
Publicado: 11/09/2026 às 18:25
Danielzinho, novo atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
O Náutico apresentou nesta sexta-feira (11) o atacante Danielzinho, último reforço alvirrubro para a temporada. O atleta de 25 anos é pernambucano e chega ao Timbu após passagem pelo Ypiranga-RS, onde vinha disputando a Série C.
Em sua apresentação, Danielzinho destacou o sentimento de estar em casa nos Aflitos. O atacante de lado de campo também externou a sua ansiedade para estrear pelo Náutico e detalhou a parte física.
“O sentimento é de felicidade da gente poder estar em casa. Voltar aqui para o Náutico é motivo de muito orgulho, a gente sabe da grandeza do Náutico. A adaptação está muito boa, todo mundo me acolheu muito bem. Estou muito feliz e pronto para poder estrear, que é isso que a gente quer”, externou Danielzinho.
“Já estou pronto (fisicamente). Tive uma fissura no metatarso, passei dois meses para poder me recuperar e hoje estou 100%. Estou ansioso para jogar nos Aflitos. Jogar junto com a torcida do Náutico que sempre apoia o time os 90 minutos”, concluiu.
O novo atacante alvirrubro também falou sobre as suas principais características dentro de campo. “Um jogador de muita velocidade, que gosta do confronto, do drible e que está sempre buscando dar assistência e fazer gol. Eu posso atuar tanto na lateral, quanto na ponta e até de atacante. Estou pronto para ajudar na posição que o professor precisar, quero ajudar da melhor forma”, detalhou o atacante.
Danielzinho foi regularizado pelo Náutico na última semana e foi relacionado pela primeira vez no confronto contra o América-MG, não sendo utilizado. O jogador agora nutre a expectativa de atuar contra o Operário-PR, na próxima terça-feira (15), no estádio Esportes da Sorte Aflitos.
Trajetória de Danielzinho
Com passagens pelo interior de Pernambuco no início da carreira, onde atuou por Porto, Central, Salgueiro e Vitória das Tabocas, Danielzinho também passou por Penapolense, Rio Preto, São José-RS e Brusque.
O atacante realizou 21 jogos pelo Ypiranga-RS na atual temporada, se destacando com três gols marcados e quatro assistências distribuídas.
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