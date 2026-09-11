Léo Jance rescinde contrato e deixa o Náutico na sequência da temporada

O lateral-esquerdo teve pouca minutagem no Náutico e encerrou o seu vínculo de empréstimo

Léo Jance, ex-lateral do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico contou com mais uma saída em seu elenco nesta sexta-feira (11). O lateral-esquerdo Léo Jance rescindiu o contrato com o Timbu e deixou o clube para a sequência da temporada. A rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O defensor de 21 anos teve pouca minutagem desde que chegou aos Aflitos e encerrou o seu contrato de empréstimo, retornando ao Fluminense. Léo Jance totalizou apenas seis partidas com a camisa alvirrubra, sendo titular em uma ocasião.

Para o setor, o Timbu contratou recentemente o lateral-esquerdo Ryan e também conta com Igor Fernandes e Luiz Paulo no elenco. Na posição, Yuri Silva também já havia deixado o clube no início da reformulação.

Oriundo das categorias de base do Fluminense, Léo Jance acumula poucos jogos como profissional na carreira e foi contratado pelo Náutico para ganhar mais rodagem na temporada.

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