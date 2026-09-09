América-MG x Náutico: onde assistir, horário e escalações pela 27ª rodada da Série B

O Timbu visita o clube mineiro nesta quarta-feira (9), na Arena Independência

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

Em viés de alta na Série B do Campeonato Brasileiro e engatando uma invencibilidade de oito jogos, o Náutico visita o América-MG nesta quarta-feira (9), às 20h30. A partida acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte, e será válida pela 27ª rodada da competição.

O Timbu chega para o duelo após escalar a tabela de classificação nas últimas rodadas. Vindo de duas vitórias seguidas, o clube alvirrubro atualmente ocupa a 11ª posição, com 37 pontos conquistados.

O América-MG, por sua vez, é o vice-lanterna da Segundona, com apenas 14 pontos. O Coelho já está virtualmente rebaixado para a Terceira Divisão e vem de cinco derrotas nas últimas seis partidas.

No duelo entre as equipes no primeiro turno, o Náutico goleou a equipe mineira por 4 a 0 atuando no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Náutico

O Náutico terá praticamente força máxima para o duelo desta quarta-feira. A principal novidade fica por conta do atacante Danielzinho, que foi regularizado e poderá estrear pelo clube. O jogador deverá ser opção no banco de reservas.

Em relação ao time titular, a tendência é do retorno de Kauã Maranhão na referência ofensiva. Com esse ajuste tático, Vinícius volta a atuar pela ponta esquerda, com Derek fechando o trio ofensivo.

O Timbu seguirá sem contar com três atletas no departamento médico. Desfalcam o time o lateral Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio.

América-MG

O técnico Douglas Leite vem enfrentando dificuldades para escalar o time mineiro em meio às mudanças no elenco. Artilheiro do time na Série B, o atacante Gonzalo Mastriani rompeu recentemente o ligamento do joelho e está fora da temporada.

Ademais, o Coelho mandará a campo a base dos últimos jogos, mesclando jogadores experientes com garotos da base. A principal referência fica por conta do atacante Willian Bigode, além do zagueiro Ricardo Silva e do centroavante Paulo Victor.

Ficha do jogo

América-MG: Brigido; Alex Silva, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Ostchega; Otávio, Barreto e Júlio; Guilherme Parede, Willian Bigode e Paulo Victor. Técnico: Douglas Leite.

Náutico: Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Horário: 20h30

Local: Arena Independência

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)

Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva (ambos do PR)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: ESPN e Disney+

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