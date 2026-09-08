Hélio dos Anjos projeta perigos do América-MG, mas ressalta Náutico em evolução

O treinador alvirrubro destacou as qualidades do adversário e pregou atenção para o Náutico na partida desta quarta-feira (9)

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Vivendo uma sequência de oito jogos de invencibilidade, o Náutico visita o América-MG nesta quarta-feira (9), às 20h30, pela 27ª rodada da Série B. Apesar da situação do adversário, atualmente vice lanterna com apenas 14 pontos, o técnico Hélio dos Anjos projetou as dificuldades do confronto.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o treinador alvirrubro ressaltou as qualidades e os perigos que o Coelho pode causar ao Náutico, pregando máxima atenção para o jogo.

“Cada jogo tem uma situação e uma história. Nós estamos buscando sempre um equilíbrio dentro da competição. É muito prazeroso somar ponto por oito rodadas em uma competição tão forte, mas não vejo qualquer coisa que aumente a sua condição de sair com o resultado positivo. Vai ser o jogo”, externou Hélio dos Anjos.

“Nós vamos enfrentar um América-MG que, no recorte de 30 minutos, é uma das equipes que mais inicia forte. A única forma de diminuir esse ritmo deles inicial é fazendo gols. Temos que entrar nesse jogo totalmente atento, vamos pegar um campo muito rápido. E um adversário que vai, praticamente, para uma das últimas oportunidades matemáticas de manutenção na divisão”, concluiu.

Apesar de alertar sobre o adversário, Hélio dos Anjos ressaltou a evolução do Náutico e a força do elenco. O treinador aproveitou também para destacar a importância de pontuar fora de casa na competição.

“Tem melhorado muito (opções no banco). Foi o grande salto nosso de jogo a jogo. O retorno de alguns jogadores está sendo muito positivo. Nós vamos ter dois beiradas muito fortes, tanto com bola quanto sem bola, e isso vai nos ajudar mais uma vez”, pontuou.

“A importância de pontuar fora de casa é tudo. Esse recorte muitas vezes parece que seria fácil, mas não foi fácil nos jogos dentro de casa. E foi vexatório no jogo contra a Ponte Preta. Nós temos que melhorar o nosso aproveitamento fora de casa”, completou o técnico.



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