Raio-X: Adversário do Náutico, América-MG amarga campanha de 14 pontos e virtual rebaixamento

O Coelho perdeu cinco dos últimos seis jogos e vive situação praticamente irreversível na Série B

Elenco do América-MG na Série B (Mourão Panda / América)

Embalado por sequência de oito jogos sem derrota, o Náutico se prepara para mais um compromisso na Série B. O adversário da vez será o América-MG, em partida que acontece nesta quarta-feira (9), às 20h30, na Arena Independência.

O adversário alvirrubro chega para o duelo amargando uma campanha de apenas 14 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, resultando no virtual rebaixamento.

O Coelho vem de cinco derrotas nos últimos seis jogos, se afundando ainda mais dentro do Z4. O clube mineiro está atualmente 17 pontos atrás do 16º colocado, possuindo 99,92% de chances de rebaixamento segundo a UFMG.

Os resultados recentes e a pouca perspectiva de mudança fizeram o América-MG encerrar o trabalho do técnico Umberto Louzer, efetivando o auxiliar Douglas Leite no comando da equipe.

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Para agravar a situação, o Coelho perdeu recentemente o artilheiro do clube na Série B. O atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, com quatro gols na competição, rompeu os ligamentos do joelho e não atua mais na temporada.

O treinador Douglas Leite deverá mandar a campo uma mescla de jogadores experientes com jovens da base. A principal referência do elenco é o atacante Willian Bigode, além do zagueiro Ricardo Silva e do centroavante Paulo Victor.

Campanha como mandante

A campanha de pouca competitividade do América-MG é acompanhada do desempenho como mandante. À frente apenas da Ponte Preta, o Coelho tem o segundo pior aproveitamento em casa, com duas vitórias, três empates e sete derrotas na Segundona.



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