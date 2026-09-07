Série B: Náutico termina rodada na 10ª posição e vê chances de G6 subirem

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Náutico está 5 pontos atrás do 6º colocado

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

A sequência de invencibilidade de oito partidas e as duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas fizeram o Náutico mudar a sua perspectiva na Série B. Com o fechamento da 26ª rodada, o Timbu é o 10º colocado, com 37 pontos.

Na atual situação e já distante da zona de rebaixamento, o clube alvirrubro passa a mirar o G6 da competição, estando apenas 5 pontos atrás do CRB, atual 6º colocado, com 42 pontos.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Timbu subiu para 9,8% suas chances de terminar o campeonato entre os seis primeiros colocados.

Um acesso direto à Série A, terminando entre os dois primeiros, ainda é improvável, com probabilidades matemáticas de apenas 0,67%.

Após se tornar uma preocupação pela sequência ruim dentro de campo, a luta contra o descenso não parece mais fazer parte da realidade alvirrubra. De acordo com a UFMG, o Náutico tem apenas 1,4% de chances de cair de divisão, possuindo atualmente 8 pontos de vantagem sobre o 17º colocado.

Próximo compromisso

Pertencendo à primeira parte da tabela após longo tempo ausente, o Náutico volta a campo pela 27ª rodada contra o América-MG. O Timbu visita o Coelho nesta quarta-feira (9), às 20h30, na Arena Independência.



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