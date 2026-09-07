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BOA FASE

Luiz Cláudio celebra fase artilheira, mas prega pés no chão no Náutico

Jovem da base alvirrubra, o atacante vem sendo decisivo e já marcou três gols na Série B

Caio Antunes

Publicado: 07/09/2026 às 16:21

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Luiz Cláudio, atacante do Náutico/Rafael Vieira / CNC

Luiz Cláudio, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Talismã do Náutico nas últimas rodadas da Série B, o jovem da base Luiz Cláudio vem saindo do banco de reservas para balançar as redes pela equipe. O atacante de 21 anos já marcou três gols na competição nacional, sendo decisivo com o gol da vitória nos dois últimos jogos.

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Em entrevista coletiva, Luiz Cláudio celebrou a fase artilheira como profissional no Timbu. O atacante, porém, pregou pés no chão com a boa fase e destacou a importância do coletivo.

“É um momento bom, mas tem que ter os pés no chão. Nem quando o momento está bom é o melhor do mundo, nem quando não está fazendo gol é o pior. A gente tem que aproveitar o momento”, externou o atacante.

“Graças a Deus, estou fazendo gols, ajudando a equipe nas vitórias e espero que continue assim. Estou bem confiante, espero continuar ajudando e fazendo gols”, concluiu.

Luiz Cláudio disputa posição de centroavante com Kauã Maranhão, também cria da base alvirrubra. O camisa 16 já conta com nove partidas na atual Série B, todas saindo do banco de reservas.

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