Após fazer a sua parte em casa, Náutico mira jogo contra o América-MG como visitante

O Náutico busca manter o embalo que conquistou como mandante na próxima rodada da Série B

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira/CNC)

Visto internamente como crucial para as ambições na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico aproveitou a sequência de dois jogos em casa para engatar duas vitórias. Os triunfos fizeram a equipe chegar a uma invencibilidade de oito jogos na competição, subindo expressivamente na tabela.

Depois de fazer valer o mando de campo, o Timbu agora mira manter o embalo conquistado na próxima rodada da Segundona, quando sai do Recife para visitar o América-MG.

Para buscar engatar a terceira vitória consecutiva, em duelo que acontece na próxima quarta-feira (9), o clube alvirrubro conta com a ruim campanha do adversário. O Coelho é vice-lanterna da Série B, tendo somado apenas 14 pontos.

Uma possível sequência positiva poderá deixar o Náutico ainda mais próximo do G6 da competição, nutrindo esperanças de uma briga pelo acesso à Série A durante o segundo turno.

Projetando o jogo com o América-MG, o elenco alvirrubro se reapresentou na última sexta-feira (4). O time dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos retorna aos treinamentos neste domingo (6), viajando para Belo Horizonte na segunda-feira (7).

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