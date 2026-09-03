Jogadores da base são decisivos na vitória do Náutico contra o Botafogo-SP

Kauã Maranhão e Luiz Cláudio, atacantes do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico venceu o Botafogo-SP nesta quinta-feira (3) e chegou ao oitavo jogo de invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado passou diretamente pelos jogadores da base alvirrubra, que foram decisivos no triunfo por 1 a 0.

Os atacantes Kauã Maranhão e Luiz Cláudio saíram do banco de reservas e participaram do gol solitário da partida. Kauã Maranhão aproveitou a jogada dentro da área e finalizou para a defesa do goleiro. No rebote, Luiz Cláudio mostrou o seu faro de gol e foi às redes, aos 31 minutos do segundo tempo.

Este, inclusive, foi o terceiro gol do jovem atacante nesta Série B. Luiz já havia marcado o gol da vitória na última rodada contra o Athletic-MG, nos acréscimos, confirmando o seu poder de decisão.

Após a vitória contra a Pantera, Luiz Cláudio celebrou o momento artilheiro no Náutico e ressaltou a importância da vitória conquistada. “A gente teve um momento ruim na Série B. Graças a Deus o momento agora é bom, estamos vencendo”, iniciou o atacante de 21 anos.

“Feliz demais pelo gol e o mais importante é a vitória do Náutico. Eu sonhava, mas não imaginava esse momento. Que eu possa ajudar o Náutico quantas vezes for possível”, concluiu.



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