Náutico x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações pela 26ª rodada da Série B

O Timbu recebe o adversário paulista nesta quinta-feira (3), buscando engatar a segunda vitória consecutiva em casa

Vinícius e Luiz Cláudio, atacantes do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Vindo de sete jogos de invencibilidade, o Náutico recebe o Botafogo-SP nesta quinta-feira (3), às 20h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. O Timbu busca engatar o segundo triunfo consecutivo em casa, após ter vencido o Athletic-MG na última rodada.

A sequência positiva fez o Náutico subir para a 12ª posição na tabela de classificação, chegando aos 34 pontos. Abrindo a rodada, o clube alvirrubro possui uma vantagem de seis pontos em relação à zona de rebaixamento, enquanto está a cinco pontos do G6.

O Botafogo-SP, por sua vez, vem de duas derrotas seguidas na Segundona, caindo para a 15ª posição. Com 31 pontos, a Pantera poderá ultrapassar o Timbu em caso de vitória no Recife para se reabilitar na competição.

No encontro do primeiro turno, Náutico e Botafogo-SP ficaram no empate em Ribeirão Preto, por 1 a 1. Este será apenas o quarto jogo entre as equipes na história, com uma vitória para cada lado e dois empates no retrospecto.

Náutico

A principal novidade na escalação alvirrubra deverá ficar por conta do retorno do atacante Vinícius. O camisa 7 entrou no decorrer do jogo na última partida e agora vive a expectativa de iniciar entre os titulares. Caso esteja apto para começar o jogo, Vinícius tende a entrar na vaga de Borasi pela ponta esquerda de ataque.

Outra possível mudança será o retorno do zagueiro Betão ao time. O defensor teve boa atuação entrando contra o Athletic-MG e deve ganhar a vaga de Ryan, deslocando Igor Fernandes de volta à lateral-esquerda.

Em relação ao departamento médico, o Timbu segue sem contar com o lateral Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio. Recém-chegado, o atacante Danielzinho poderá ser relacionado pela primeira vez após entrar na pré-lista dos convocados para o jogo.

O restante da equipe alvirrubra seguirá a base dos últimos jogos. Outro retorno importante fica por conta do atacante Júnior Todinho, que deverá ficar como opção ofensiva no banco de reservas.

Botafogo-SP

O técnico Cláudio Tencati ganhará o importante retorno do lateral-esquerdo Patrick Brey. Capitão da equipe, o defensor foi desfalque diante do Cuiabá com um quadro gripal, mas já treinou normalmente com o elenco durante a semana.

A Pantera não deverá ter outros desfalques no jogo desta quinta. Apesar de vir de duas derrotas seguidas, o comandante tricolor vem repetindo boa parte do time nos últimos jogos, com destaque para o meia Everton Morelli, artilheiro da equipe com oito gols.

Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo, Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius (Borasi), Derek e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Botafogo-SP: Victor Souza, Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Everton Morelli e Rafael Gava; Wesley, Zé Hugo e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.

Horário: 20h

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife-PE)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Inácio Barreto Da Câmara (AP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Sportv e Premiere



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