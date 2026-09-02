Hélio dos Anjos projeta jogo contra o Botafogo-SP e ressalta evolução do Náutico

Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Com uma relevante sequência de sete jogos de invencibilidade, o Náutico se prepara para o próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu recebe o Botafogo-SP nesta quinta-feira (3), às 20h, mirando subir ainda mais na tabela de classificação.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (2), o técnico Hélio dos Anjos projetou o duelo contra a Pantera. O treinador alvirrubro ressaltou a evolução que a equipe vem mostrando nos últimos jogos, mas ponderou que ainda procura a estabilidade necessária para se manter competitivo na Segundona.

“A gente está procurando concretizar a estabilidade na competição. Nós também já tivemos uma fase de instabilidade e a gente tem que trabalhar com os pés no chão. Não é por estar há sete jogos somando pontos que vamos achar que estamos no ápice, de forma alguma. Com a busca da estabilidade, consequentemente, você busca objetivos”, externou o treinador.

“A busca da estabilidade é vencer mais um jogo dentro de casa, é fazer com que os jogadores rendam aquilo que estamos buscando. A estabilidade está acontecendo porque houve o crescimento de produção dos jogadores. Acho também que é o melhor momento tático das nossas beiradas de campo”, concluiu.

Hélio dos Anjos também voltou a defender o trabalho realizado no Náutico, destacando o nível de exigência com o elenco para entregar resultados dentro das dificuldades da competição.

“Quem trabalha com a gente é no limite. Eu até brinco que quem não aguentar bate o sino, e não consegue ficar mesmo não. Porque esse ponto é referência de trabalho de equipes, dentro de uma competência, medianas. Temos que ser sinceros, somos uma equipe de operários dentro de uma competição que a gente sabe o poderio de algumas equipes. E nós estamos enfrentando, não tivemos medo do enfrentamento e isso que é o Náutico sob o meu comando”, enfatizou Hélio.

Situação na tabela

O Náutico recebe o Botafogo-SP na 12ª posição da tabela de classificação, com 34 pontos. Abrindo a 26ª rodada, o Timbu está cinco pontos atrás do G6, enquanto abriu seis de vantagem em relação à zona de rebaixamento. A Pantera, por sua vez, é a 15ª colocada, com 31 pontos.



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