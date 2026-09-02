Raio-X: Adversário do Náutico, Botafogo-SP vem de sequência negativa e busca se afastar do Z4
Enquanto o Timbu não perde há sete jogos, a Pantera acumula duas derrotas seguidas
Publicado: 02/09/2026 às 15:06
Jogadores do Botafogo-SP (João Victor Menezes De Souza/Agência Botafogo)
Tentando engatar o oitavo jogo de invencibilidade e a segunda vitória seguida em casa, o Náutico recebe o Botafogo-SP nesta quinta-feira (3), às 20h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. O adversário alvirrubro vem de sequência negativa e busca se afastar do Z4 da Série B.
Vivendo momento oposto ao do Timbu, a Pantera acumula duas derrotas consecutivas na competição, para Atlético-GO e Cuiabá. Os resultados fizeram o clube paulista estacionar nos 31 pontos e cair para a 15ª posição, com vantagem de apenas três pontos para o primeiro time da zona de rebaixamento.
Apesar do viés de baixa, o Botafogo-SP encara o duelo no Recife como de grande importância para a classificação. Em caso de vitória, a Pantera ultrapassa o próprio Náutico na tabela, que é o atual 12º colocado, com 34 pontos.
Para respirar na Segundona, o adversário alvirrubro terá que superar o retrospecto desfavorável como visitante. O Botafogo-SP tem a 5ª pior campanha longe dos seus domínios em toda a competição, com apenas 13 pontos conquistados em 13 jogos.
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O técnico Cláudio Tencati ganhou reforços em seu elenco para a sequência da Série B. Recuperado de lesão, o lateral Jonathan Lemos voltou a ser utilizado, enquanto o atacante Jadson chegou ao clube, vindo do Cuiabá, e já fez a sua estreia na última rodada.
O principal destaque individual da equipe na Segundona vem sendo o meia Everton Morelli. O atleta já conta com oito gols marcados e duas assistências na competição nacional. Além de Morelli, o lateral e capitão Patrick Brey e o camisa 10 Rafael Gava são outros pilares da Pantera.
Velhos conhecidos do futebol pernambucano
Em seu atual elenco, o Botafogo-SP conta com jogadores com passagens pelo futebol pernambucano. Entre eles está o volante Marco Antônio, que deixou o Náutico em 2025 e chegou a trabalhar com o técnico Hélio dos Anjos.
A Pantera também conta com o goleiro Jordan e o atacante Arthur Caike, que já defenderam Santa Cruz e Sport.
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