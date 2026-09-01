Náutico: Dupla Jean Carlos e Vinícius poderá iniciar pela primeira vez contra o Botafogo-SP

Reeditando parceria de sucesso, o meia e o atacante ainda não atuaram juntos como titulares no Náutico

Jean Carlos e Vinícius em treinamento no CT do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Vindo de uma sequência de sete jogos de invencibilidade e mirando mais um triunfo em casa na Série B, o Náutico recebe o Botafogo-SP nesta quinta-feira (3), às 20h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. Para o jogo, o Timbu poderá ter pela primeira vez a dupla Vinícius e Jean Carlos iniciando a partida.

Reeditando parceria de sucesso de 2021, o meia e o atacante ainda não atuaram como titulares nesta Série B. Desde a chegada do camisa 10, Vinícius vinha se recuperando de uma lesão muscular no departamento médico.

O camisa 7 alvirrubro retornou na partida contra o Ceará após 52 dias longe dos gramados, entrando no decorrer do segundo tempo. O atacante, porém, voltou a sentir dores musculares e foi preservado contra o São Bernardo, retornando novamente contra o Athletic-MG.

Vinícius atuou por mais de 30 minutos no duelo contra a equipe mineira e agora vive a expectativa de voltar a ser titular contra o Botafogo-SP. O jogador vem treinando normalmente durante a semana e deverá ganhar vaga na ponta esquerda de ataque, com Jean Carlos como titular absoluto na armação.

Números individuais da dupla

Jean Carlos já conta com oito jogos disputados desde que retornou ao Náutico. O meia tem um gol marcado e três assistências distribuídas nesta Série B, sendo a principal referência técnica da equipe no período.

Vinícius vinha de uma temporada de alto volume de jogos antes da contusão. Na Série B, o atacante conta com seis gols e duas assistências em 17 jogos, sendo o artilheiro alvirrubro na competição.



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