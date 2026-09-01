Náutico melhora desempenho como mandante para alçar voos maiores na Série B

Vindo de resultados ruins em casa, o Náutico subiu o seu aproveitamento nos últimos jogos para se afastar do Z4

Time do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Desperdiçando pontos importantes diante do seu torcedor no 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico melhorou o seu desempenho como mandante na competição. O Timbu vem de resultados positivos nos últimos jogos no estádio Esportes da Sorte Aflitos, alçando voos maiores na tabela de classificação.

A equipe alvirrubra ostenta invencibilidade atual de cinco jogos em casa, com três vitórias e dois empates no recorte. O Náutico venceu confrontos considerados cruciais contra Londrina, Ceará e Athletic-MG, enquanto empatou com o Atlético-GO e o Juventude nos seus domínios.

Com um aproveitamento superior a 73% nos jogos citados, o Timbu passou a ser o 10º melhor mandante da Série B, com 20 pontos conquistados em 12 jogos no total.

O “dever de casa” feito pelo Náutico surtiu efeitos imediatos na tabela. Os alvirrubros se afastaram da briga contra o rebaixamento e atualmente ocupam o 12º lugar, com 34 pontos. Na fotografia atual, a equipe está cinco pontos atrás do G6, enquanto abriu seis em relação ao Z4 após 25 rodadas.

Oportunidade para manter retrospecto

O Náutico terá a oportunidade de seguir fazendo valer o fator casa na próxima rodada. O Timbu recebe o Botafogo-SP nesta quinta-feira (3), às 20h, nos Aflitos. A Pantera é a 15ª colocada, mas passará os pernambucanos na classificação em caso de vitória no Recife.

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