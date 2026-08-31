Betão revela cláusula de renovação automática e destaca metas do Náutico na temporada

O zagueiro de 27 anos externou que está próximo de renovar automaticamente com o Náutico por porcentagem de jogos

Betão, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico também planeja a continuidade do elenco para a temporada de 2027. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (31), o zagueiro Betão revelou que possui uma cláusula de renovação automática com o Timbu.

Segundo o próprio defensor, a extensão do vínculo está próxima de acontecer devido à porcentagem de jogos do atleta durante o ano no clube alvirrubro. Betão também destacou a sua gratidão pelo Náutico e pregou foco ainda nesta temporada.

“Não iniciou (conversas de renovação) porque a gente tem uma cláusula de renovação automática caso eu bater uma porcentagem de jogos. Está bem próximo de bater, então é questão de tempo. Mas isso eu não penso agora não”, destacou o zagueiro.

“Espero que a gente termine o ano do melhor jeito possível. Acho que, no caminhar que estamos indo, vamos conseguir nossos objetivos. Em questão de renovação, quando atingir a porcentagem a gente vai sentar e conversar. Estou muito feliz aqui, fazendo bons jogos e sou muito grato ao Náutico por tudo”, concluiu.

Vindo do Velo Clube, Betão chegou ao Timbu para reforçar o time na disputa da Segunda Divisão. Ao todo, o defensor conta com 16 jogos pelo Náutico, contribuindo com uma assistência, justamente no último jogo contra o Athletic-MG.

Metas do Náutico

O zagueiro alvirrubro também aproveitou para destacar as metas do Náutico até o fim da Série B. O jogador externou o foco nos 45 pontos, para depois almejar coisas maiores na competição.

“A gente vai entrar em campo para vencer todos os jogos, mas a gente não controla resultado. Primeiramente, nosso objetivo é bater os 45 pontos. Batendo os 45 daqui a cinco jogos, aí a gente pensa lá em cima de todo jeito”, projetou Betão.

Situação na tabela

Com a vitória sobre o Athletic-MG na última rodada, o Náutico subiu na tabela e atualmente ocupa a 12ª posição, com 34 pontos conquistados. O Timbu abriu seis pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento, enquanto está cinco pontos atrás do G6.



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