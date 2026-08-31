Redenção: Derek supera críticas e é decisivo em jogos consecutivos do Náutico na Série B

Mudando de função no ataque alvirrubro, o camisa 72 subiu de desempenho e marcou dois gols nas duas últimas partidas

Derek, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Um dos principais alvos de críticas do torcedor em meio à má fase do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Derek vem dando a volta por cima nos Aflitos. O camisa 72 superou as cobranças e foi decisivo em dois jogos consecutivos do Timbu na competição.

Mudando de função no ataque alvirrubro, passando a atuar pela ponta direita, Derek subiu de desempenho nas últimas partidas, aliando a capacidade física a melhores atuações técnicas. O atacante coroou uma nova fase no Náutico sendo decisivo com gols importantes.

Contra o São Bernardo, Derek empatou o jogo aos 41 minutos do segundo tempo, fazendo o Timbu sair com um ponto importante do interior de São Paulo. Em casa contra o Athletic-MG, o atleta voltou a ser decisivo e marcou um belo gol para destravar a defesa adversária, abrindo caminho para a virada alvirrubra no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Com os últimos jogos, Derek chegou à marca de três gols em 20 jogos pelo Náutico. Possuindo grande respaldo da comissão técnica, o atacante é um dos atletas mais utilizados da equipe durante a Segundona.

Após o jogo contra o Athletic-MG, inclusive, o técnico Guilherme dos Anjos voltou a elogiar a postura de Derek e ressaltou o trabalho realizado para dar a volta por cima no clube.

“Foi um atleta que ficou nessa condição de muito cobrado. E ele, com muito trabalho, conseguiu dar a volta por cima e mostrar quem realmente é. Mérito muito grande do atleta. Nós simplesmente entendemos que aquilo que ele estava fazendo no dia a dia uma hora iria ser desenvolvido nos jogos”, pontuou Guilherme dos Anjos.



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