Com a vitória de virada e derrotas dos rivais, Timbu respira aliviado mais distante do Z-4

Avaí e Ceará foram derrotados nos jogos do domingo (31), resultados que garantiram ao Timbu a distância de 6 pontos da zona do rebaixamento

Derek, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

A vitória de virada em cima do Athletic, na sexta-feira (28), nos Aflitos, fez com que o Náutico chegasse aos 34 pontos e se afastasse da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, para manter a distância, era preciso que os seus adversários diretos também não vencessem. A secada funcionou.

O Avaí, com 29 pontos e o primeiro time fora do Z-4, recebeu o Atlético-GO, neste domingo (30), e foi derrotado por 1 a 0. Para alegria dos alvirrubros pernambucanos, que também comemoraram a derrota do Ceará.

O primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos, o Vozão foi ao OBA, em Goiânia, também no domingo, e perdeu para o Vila Nova por 2 a 0.

Como os dois jogos restantes da 25ª rodada, nesta segunda (31) e terça, não interferem na briga direta contra o descenso, o Timbu pode respirar mais aliviado durante a semana, com 6 pontos de distância da temida zona.