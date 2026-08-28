Náutico inicia reforma de quadra histórica

Parceria com o Esportes da Sorte viabiliza investimento de R$ 440 mil na requalificação de espaço no complexo do Estádio Esportes da Sorte Aflitos

O aporte de recursos contempla a reestruturação da cobertura da quadra na sede (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Clube Náutico Capibaribe iniciou as obras de requalificação da quadra poliesportiva Antônio Serrano, localizada na sede oficial alvirrubra, no complexo do Estádio Esportes da Sorte Aflitos. A intervenção marca a primeira entrega estrutural prevista no acordo firmado com o Esportes da Sorte, patrocinador máster do clube.

Com recursos já previstos em contrato, o aporte estimado para esta primeira etapa é de aproximadamente R$ 440 mil e contempla a reestruturação da cobertura da quadra, com recuperação e substituição de ferragens, além da troca completa das telhas. A previsão de conclusão dos serviços é de 120 dias.

“Nosso compromisso com o Náutico sempre foi ir além da exposição da marca. Queremos contribuir para que o clube continue crescendo dentro e fora de campo, deixando um legado para quem vive o clube todos os dias. Essa reforma representa um investimento nas pessoas, nas modalidades olímpicas e nas futuras gerações de atletas que terão um espaço mais moderno e preparado para desenvolver seu potencial", afirma Davi Oliveira, head de patrocínios do Esportes da Sorte.

Segundo o presidente alvirrubro, Bruno Becker, a ativação das atividades reforça o compromisso da gestão com a modernização e valorização do patrimônio alvirrubro. "Uma obra extremamente importante em parceria com a Esportes da Sorte. É o início de um projeto que vai trazer vida novamente à nossa sede social, além de fortalecer nossos esportes olímpicos e amadores.”

A requalificação da quadra integra um conjunto de melhorias estruturais previstas na parceria entre o Esportes da Sorte e o Náutico, reforçando o compromisso de ambas as instituições com o fortalecimento da infraestrutura do clube e o desenvolvimento das modalidades olímpicas.

Oficializado em março, o acordo válido por duas temporadas representa o maior patrocínio da história do Náutico e consolidou a inédita comercialização dos naming rights do Estádio Eládio de Barros Carvalho, rebatizado como Estádio Esportes da Sorte Aflitos.

A parceria prevê investimento garantido de R$ 9,6 milhões, com possibilidade de acréscimo de até R$ 2,9 milhões mediante o cumprimento de metas esportivas previstas em contrato, como títulos, acessos e classificações.

Além da exposição máster no uniforme e do novo nome do estádio, o contrato prevê uma série de investimentos estruturais. A modernização da iluminação dos Aflitos, com a substituição dos refletores por tecnologia LED, já foi concluída.

Agora, a parceria avança com a requalificação da quadra poliesportiva Antônio Serrano, além de contemplar ações conjuntas de marketing e comunicação, ativações com a torcida, experiências exclusivas e projetos voltados à geração de novas receitas.