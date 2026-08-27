Raio-X: Athletic-MG busca se reaproximar do G6 em visita ao Náutico

O clube mineiro vem de uma sequência negativa em casa antes do duelo desta sexta-feira (28), nos Aflitos

Partida entre Athletic-MG e CRB pela Série B (Divulgação / Athletic-MG)

Sem perder há seis partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico encara o jogo contra o Athletic-MG desta sexta-feira (28), 20h30, como chave para as suas pretensões na competição nacional. O confronto, porém, também tem grande importância para o adversário alvirrubro.

O Athletic-MG visita o Timbu, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, buscando se reabilitar na Segundona para se reaproximar do G6. A equipe vem de duas derrotas seguidas em seus domínios, para CRB e Novorizontino. Os resultados adversos em São João del-Rei fizeram os mineiros estacionarem nos 34 pontos conquistados, ocupando a 10ª posição na tabela.

Antes do declínio nos últimos jogos, o time do técnico Alex de Souza vinha em grande ascensão na Série B. O Esquadrão havia engatado uma sequência de seis jogos sem derrotas, com três vitórias e três empates, o que colocou o clube na briga pelas seis primeiras posições.

Um dos pontos positivos do clube mineiro, aliás, é o desempenho como visitante. O Athletic-MG é atualmente o 8º melhor time da Série B em aproveitamento fora de casa, com três vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

Desfalques de peso

Capitão e um dos pilares do elenco, o lateral experiente Zeca sofreu uma lesão muscular no duelo contra o CRB e desfalcará a equipe nos próximos compromissos da temporada, sendo desfalque no jogo contra o Náutico.

Outra ausência sentida, embora esteja fora há mais tempo, é a do atacante português Ronaldo Tavares. O centroavante se lesionou no jogo contra o Timbu no 1º turno, mas ainda é o artilheiro do Esquadrão na Série B, com cinco gols marcados e apenas seis jogos.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.