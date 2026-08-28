Náutico x Athletic-MG: onde assistir, horário e escalações pela 25ª rodada da Série B

O Timbu recebe a equipe mineira, nesta sexta-feira (28), de olho em se afastar da zona de rebaixamento e reaproximar do G6

Partida entre Athletic-MG x Náutico pela Série B (Maik Ribeiro / CNC)

Vindo de uma sequência de seis jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá mais um confronto direto pela frente. O Timbu recebe o Athletic-MG nesta sexta-feira (28), às 20h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

O clube alvirrubro busca se afastar novamente da zona de rebaixamento e se reaproximar do G6 no confronto válido pela 25ª rodada. Apesar da invencibilidade, o Náutico estacionou na 15ª posição na tabela, com 31 pontos conquistados.

O Athletic-MG, por sua vez, vem de oscilação recente e acumula duas derrotas consecutivas na Segundona. O Esquadrão é o 10º colocado, com 34 pontos, e poderá ser ultrapassado pelo próprio Náutico em caso de derrota no Recife.

No encontro do primeiro turno, os alvirrubros levaram a melhor e venceram pelo placar de 1 a 0, em São João del-Rei. Antes de se enfrentarem neste ano, Náutico e Athletic-MG contavam com apenas um confronto na história, que terminou empatado pela Série C de 2024.

Náutico

O Náutico contará com três retornos de jogadores lesionados no jogo desta sexta. A principal volta fica por conta do atacante Vinícius, que foi preservado contra o São Bernardo e retorna ao time após ter se recuperado de uma lesão muscular de maior gravidade. O camisa 7 tem boas chances de já iniciar o jogo contra o Athletic-MG.

Além de Vinícius, o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Júnior Todinho também estarão à disposição da comissão técnica. O defensor, inclusive, também poderá iniciar entre os titulares no miolo da zaga.

Ainda com relação ao departamento médico, o lateral Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e o centroavante Paulo Sérgio seguem fora de ação. O recém-chegado Danielzinho também não será uma opção por questões físicas.

Ademais, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos deverão seguir com a base do time que vem de sequência positiva na Série B. Vinícius poderá entrar na vaga de Borasi pelo lado esquerdo de ataque, enquanto Gustavo Henrique disputa a vaga na defesa com Betão.

Athletic-MG

O Esquadrão tenta olhar novamente para a parte de cima da tabela com um triunfo nos Aflitos. O técnico Alex de Souza, porém, terá que lidar com problemas para escalar a equipe.

Referência e capitão do time, o lateral Zeca sentiu um problema muscular há duas rodadas e não terá condições de jogo. Além dele, o também lateral Diogo Batista desfalcará a equipe por suspensão, já que foi expulso contra o Novorizontino.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Betão (Gustavo Henrique) e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi (Vinícius), Derek e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Athletic-MG: Luan Polli, Douglas Pelé, Belezi, Jhan Pool e Enzo; João Miguel, Felipe Negrucci e Jota; Max, Kauan Rodrigues e Wili Aponzá. Técnico: Alex de Souza.



Horário: 20h30



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)



Transmissão: Sportv e Premiere.



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