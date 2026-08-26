No podcast Futebol Diario, ex-presidente criticou o comando do departamento de futebol e demonstrou inquietação com as finanças e a folha salarial do Timbu.

Com as 'chaves do clube', Hélio é alvo de ex-presidente do Náutico Não têm competência (Foto: Sandy James/DP Foto)

Em situação complicada na Série B, a concentração de poderes no técnico Hélio dos Anjos e em seu filho, Guilherme, no departamento de futebol do Náutico, foi alvo de críticas de Edno Melo. O ex-presidente do clube classificou a autonomia dada à comissão técnica como "erradíssima".

"Eu acho que é erradíssimo o que está acontecendo no clube. Entregar um departamento de futebol a ele e ao filho dele é erradíssimo. Eles não têm competência", disparou Edno em entrevista concedida ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta quarta-feira (26).

Edno afirmou, por outro lado, que não guarda rancor pela forma como acabou o vínculo de Hélio durante sua gestão.

"As pessoas podem achar que eu tenho raiva dele. Não tenho. Ele é um excelente técnico, uma pessoa preparada, que eu contrataria sem pestanejar, mas para ser técnico", pontuou.

GESTÃO DE BRUNO BECKER

Após antecipar receitas de 2026 no ano passado, a gestão de Bruno Becker no Náutico busca repetir a estratégia com os valores que o clube receberia em 2027. O Timbu fez pedido de antecipação de cerca de R$ 1 milhão que receberia da patrocinadora master, Esportes da Sorte, no ano seguinte.

Com olhar para o campo e o time a três pontos da zona de rebaixamento, Edno demonstrou inquietação com as finanças do clube.

"A preocupação é essa folha paralela. A gente já tem mais de R$ 5 milhões de ação fora da Recuperação Judicial (RJ). Vamos dizer que o Náutico permaneça na Série B no próximo ano. E as receitas que foram todas antecipadas? E essa folha paralela? Esses R$ 5 milhões vão ser julgados, terão sentenças e vai vir bloqueio. Como é que vai fazer?", questionou.

As críticas também giram em torno do elenco de alto custo montado para a Série B.

"Hoje fala-se que a folha do Náutico é de R$ 2,5 milhões, sem os tributos. Ou seja, passa de R$ 3 milhões. O Náutico tem um elenco compatível com esse valor? Não tem a mínima condição. A realidade do que o time está jogando e do que está se pagando é totalmente diferente", criticou.

O ex-mandatário fez, ainda, um alerta para a situação do Grêmio, que recebeu um transfer ban da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Pior ainda, tem o fair play financeiro da CBF. O Grêmio foi punido com transfer ban. Eu ouvi um diretor do Náutico dizer que isso não existe para time grande, que muda-se a lei. Não é desse jeito. A lei é para todos", alertou.

O time gaúcho foi o primeiro do Brasil a sofrer um bloqueio de contratações da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), que fiscaliza o fair play financeiro no país. Na prática, o clube fica impedido de inscrever novos atletas até regularizar a situação ou receber uma autorização especial da agência.

CONFIRA A ENTREVISTA DE EDNO MELO NA ÍNTEGRA

O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. A entrevista com Edno Melo e todas as outras edições do programa estão disponíveis no canal.