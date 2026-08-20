Conselheiro confirma pedido do executivo para antecipação de receitas no Náutico

A movimentação financeira foi confirmada por um membro do Conselho Deliberativo, em entrevista ao podcast Futebol Diario

Conselheiro do Náutico Gabriel Cavalcanti, em participação no podcast Futebol Diario (Rafael Vieira / DP Foto)

O executivo do Náutico oficializou um pedido ao Conselho Deliberativo para antecipar as receitas do clube previstas para 2027. A movimentação financeira nos bastidores foi confirmada pelo conselheiro alvirrubro Gabriel Cavalcanti, em entrevista ao podcast Futebol Diario nesta quinta-feira (20).

Segundo Cavalcanti, o montante que a atual gestão busca adiantar se refere ao contrato da Esportes da Sorte, atual patrocinadora master do Timbu.

“Efetivamente existiu um pedido. O pedido foi feito na reunião pelo vice-presidente Ricardo Malta, que na verdade expôs a situação. Seria uma espécie de adiantamento para quitar as questões administrativas do clube, de receitas do ano que vem”, revelou o conselheiro.

“Foi aprovado (o pedido) com ressalvas. Essas ressalvas foram apresentadas em um parecer conjunto da Comissão de Finanças, Comissão de Legislação e Justiça e Conselho Fiscal”, concluiu.

Ainda segundo Gabriel Cavalcanti, a antecipação de receitas de 2027 não precisaria ser aprovada pelo Conselho por se tratar de receitas ainda pertencentes ao mandato de Bruno Becker. Os valores, porém, fizeram com que o trâmite fosse cumprido.

Com atrasos no pagamento dos salários, o Náutico vem enfrentando dificuldades para equilibrar o caixa em 2026. O executivo vem buscando captar verbas para arcar com os custos do futebol do clube em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

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