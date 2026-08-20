Léo Índio destaca ambiente positivo no Náutico e projeta evolução na Série B

Léo Índio, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Pressionado por resultados e desempenhos melhores na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico deu a resposta e aliviou a pressão ao vencer o Ceará por 1 a 0, na última terça-feira (18). O resultado no confronto direto fez o Timbu aumentar em um ponto a sua vantagem em relação ao Z4, se reabilitando na competição.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (20), o zagueiro Léo Índio, autor do gol solitário contra o Vozão, falou sobre o ambiente interno no clube. O defensor destacou clima mais positivo com o triunfo e projetou a evolução da equipe na sequência da Série B.“Dentro do clube o ambiente nosso é muito bom, mas com certeza que com a vitória o ambiente fica muito melhor. O importante é, quando não vier os resultados positivos, não deixar o ambiente ficar negativo. Todo mundo se joga para cima no nosso grupo para estar buscando os resultados, que graças a Deus estamos cinco jogos sem perder”, externou Léo Índio.“Você não pode se confortar na posição que a gente está, pelo fato de ser o Náutico e ter o peso da camisa. Mas é sempre muito bom olhar para trás e ver que está se distanciando. O importante é agora continuar pontuando para distanciar da parte de baixo e estar olhando para cima também. Estamos poucos pontos atrás do G6, em uma fase do campeonato muito embolada”, concluiu.O zagueiro recém-chegado ao Náutico também pregou foco no próximo compromisso alvirrubro na Segundona, quando visita o São Bernardo neste domingo (23), às 16h. Segundo Léo Índio, a equipe alvirrubra buscará pontuar de alguma forma no estádio Primeiro de Maio.“Vamos enfrentar uma equipe muito qualificada. Não só desse ano, mas eles são muito regulares dentro das competições. Acredito que vamos ter muitas dificuldades lá dentro. Mas o importante é ir bem focado para o jogo para estar pontuando e trazer ponto para dentro de casa”, projetou o zagueiro.



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