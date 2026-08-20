Membro do Conselho do Náutico revela etapa antes do início dos pagamentos aos credores da RJ

Segundo o conselheiro Gabriel Cavalcanti, o Náutico terá que apresentar todas as certidões negativas para dar andamento ao processo

Sede do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Após ter o seu plano de pagamento da Recuperação Judicial aprovado pelos credores, o Náutico agora corre contra o tempo para concluir uma etapa importante antes de iniciar o pagamento de suas dívidas no longo prazo.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o conselheiro Gabriel Cavalcanti revelou que o clube precisará apresentar todas as certidões negativas para dar andamento ao processo de RJ. O membro do Conselho Deliberativo também confirmou que o prazo segue correndo até o dia 30 de novembro para o Timbu concluir a diligência.

“O Náutico tem até o dia 30 de novembro para conseguir todas as certidões negativas referentes ao processo da Recuperação Judicial. Já foi prorrogado este prazo. Está na sentença que, em 180 dias, o Náutico precisaria ter essas certidões negativas, para que consiga evoluir para a questão do plano de credores”, disse o conselheiro.

Plano de pagamento

O plano de pagamento da Recuperação Judicial do Náutico foi aprovado pela maioria dos credores, em Assembleia Geral realizada ainda no ano passado. Com a homologação do plano, o clube alvirrubro terá um deságio de aproximadamente 70% sobre suas dívidas.

O principal recurso destinado à RJ virá do dinheiro que o Náutico tem a receber da Arena Pernambuco, com R$ 22 milhões já destinados aos pagamentos.



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