Série B: Náutico perde uma posição na rodada e fica a cinco pontos do Z4

Após vencer confronto direto e respirar na classificação, o Náutico ainda segue olhando para a parte de baixo da tabela

Jogadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

A vitória em um confronto direto contra o Ceará, na última terça-feira (18), fez o Náutico respirar na tabela de classificação da Série B. No andamento da 23ª rodada, porém, o Timbu voltou para a 15ª posição e viu sua vantagem para a zona de rebaixamento cair de sete para cinco pontos.

O resultado que desfavoreceu os alvirrubros foi o triunfo do Avaí sobre o Sport, que colocou o Ceará na 17ª posição, com 25 pontos. O clube catarinense subiu para 16º, com 26. O Náutico, por sua vez, tem 30 pontos conquistados, mantendo uma distância de duas rodadas para o Z4.

Com os principais concorrentes na briga contra o rebaixamento já entrando em campo, as probabilidades de descenso ao fim do campeonato foram atualizadas. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Timbu tem atualmente 9,4% de chances de rebaixamento.

O estudo também coloca chances de 7,2% para o Náutico terminar a competição dentro do G6, que garante vaga para os playoffs de acesso. Ainda com jogos para ocorrerem na atual rodada, o time pernambucano está cinco pontos atrás do 6º colocado.

Novo confronto direto

O Náutico volta a campo pela Segundona no próximo domingo (23), às 16h, quando visita o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio. O clube paulista é o 13º colocado, com 31 pontos, dando possibilidades para o Timbu ultrapassá-lo na tabela.



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