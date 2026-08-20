Náutico
PODCAST
Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Gabriel Cavalcanti, conselheiro do Náutico
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 20/08/2026 às 07:51
Guilherme Cavalcanti, conselheiro do Náutico (Joyce Oliveira/Reprodução)
No episódio desta quinta-feira (20/8), recebemos Gabriel Cavalcanti, conselheiro do Náutico. Em pauta, o atual momento do Timbu, os bastidores do clube e a situação do futebol pernambucano.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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