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Náutico
PODCAST

Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Gabriel Cavalcanti, conselheiro do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Brasil

Publicado: 20/08/2026 às 07:51

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Guilherme Cavalcanti, conselheiro do Náutico/Joyce Oliveira/Reprodução

Guilherme Cavalcanti, conselheiro do Náutico (Joyce Oliveira/Reprodução)

No episódio desta quinta-feira (20/8), recebemos Gabriel Cavalcanti, conselheiro do Náutico. Em pauta, o atual momento do Timbu, os bastidores do clube e a situação do futebol pernambucano.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

 


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