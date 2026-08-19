Técnico do Náutico celebra pontuação conquistada na Série B e cita reaproximação do G6

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico venceu o Ceará, adversário direto na parte de baixo da tabela, e se afastou da briga pelo rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 da última terça-feira (18) fez o Timbu chegar aos 30 pontos na tabela de classificação, abrindo momentaneamente vantagem de sete em relação ao Z4.

Em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos celebrou a pontuação alcançada pelo time alvirrubro, destacando pontos positivos da campanha. O comandante citou a tentativa de reaproximação do G6 nas próximas rodadas, mas manteve o foco em chegar aos 45 pontos.“Nós chegamos a 30 pontos. Nós podemos começar a tentar aproximar de novo do grupo dos seis (G6) e tentar aproximar de novo dos 45 pontos. Um ponto positivo é que, desse grupo próximo da gente, ninguém tem o número de vitórias que nós temos. Também fiquei feliz por não temos tomado gol, isso tudo a gente está batendo. E muito feliz também de saber que esse grupo tem condições de dar uma resposta melhor”, falou o treinador.“Tenho certeza que ninguém aqui está achando que nós a partir de agora seremos os melhores do mundo. Mas o retrato colorido do Náutico é esse, na maioria das vezes jogamos assim (atuação contra o Ceará)”, externou Hélio.O Náutico aguarda o desfecho da 23ª rodada da Série B para saber a sua real condição na tabela de classificação. Atualmente, o Timbu é o 14º colocado e tem próximo compromisso contra o São Bernardo, 12º. O Tigre do ABC, porém, ainda joga na rodada e enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (19).



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