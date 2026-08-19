Jean Carlos celebra vitória do Náutico contra o Ceará: "Precisávamos muito"

Jean Carlos, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Passando por um momento de pressão por resultados melhores na Série B, o Náutico reconquistou a confiança e venceu o Ceará por 1 a 0 nesta terça-feira (18). O resultado fez o Timbu chegar aos 30 pontos, abrindo sete de vantagem em relação ao Z4 da competição.

Em entrevista após a partida, o meia Jean Carlos celebrou o resultado conquistado pelo time alvirrubro. O camisa 10 analisou o desempenho da equipe e enfatizou a importância de conquistar três pontos no estádio Esportes da Sorte Aflitos.“A gente vinha de um empate em casa e outro fora. A gente precisava muito dessa vitória para distanciar ainda mais do grupo lá de baixo. Muito feliz com o empenho da equipe, a gente fez um primeiro tempo muito bom. No segundo, é natural eles saírem para o jogo e a gente se organizar para marcar”, externou Jean Carlos.“O importante foi a vitória. A gente conseguiu sustentar, jogar bem e criar. E vencer em casa, que é o mais importante. Parabenizar toda a equipe e feliz demais por essa vitória”, concluiu.

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