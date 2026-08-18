Náutico é alvo de novas ações de ex-jogadores na Justiça

Ações envolvem cobranças de salário não pagos e valores relacionados ao encerramento de contrato

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico enfrenta novas ações na Justiça do Trabalho movidas por ex-jogadores que defenderam o clube recentemente. Quatro atletas recorreram ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) para cobrar valores relacionados aos vínculos mantidos com o Alvirrubro.

Os processos envolvem o goleiro Arthur Bittencourt, o lateral-direito Marcos Ytalo, o lateral-esquerdo Raimar e o atacante Felipe Saraiva. As ações tratam de diferentes pendências. Arthur e Marcos Ytalo cobram saldo de salário, enquanto Raimar tem como assunto as verbas rescisórias. Felipe Saraiva também ingressou com ação relacionada a cobranças de salário não pago.

Os novos processos se somam a uma movimentação anterior envolvendo o clube. O volante Ramon Carvalho já havia acionado o Náutico na Justiça, cobrando R$ 315.170,49.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou o Náutico em busca de mais informações e de um posicionamento do departamento jurídico do clube sobre as ações movidas pelos ex-jogadores. Até a publicação desta matéria, porém, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação do clube.

Contratado pelo Náutico em março de 2026, o goleiro Arthur Bittencourt não chegou a disputar partidas oficiais pelo clube. A saída do jogador foi anunciada pelo Alvirrubro em julho, poucos meses depois de sua chegada.

Marcos Ytalo chegou ao Náutico em dezembro de 2024 e permaneceu no elenco durante toda a temporada de 2025. O lateral-direito disputou 32 partidas com a camisa alvirrubra e não permaneceu no clube para 2026.

Raimar chegou ao Náutico em junho de 2025, por empréstimo junto ao Amazonas. O lateral-esquerdo teve uma passagem curta pelo clube, com nove partidas disputadas, sendo três delas como titular. O jogador não permaneceu no Náutico para a temporada de 2026.

Felipe Saraiva estava no Náutico desde janeiro e disputou 16 partidas pelo clube, com dois gols marcados. A saída do atacante foi anunciada em julho, no mesmo período em que o Alvirrubro confirmou a saída de Arthur Bittencourt.