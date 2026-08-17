Náutico terá desfalques na defesa e ainda não deverá contar com Vinícius contra o Ceará

Em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos enfatizou que não sacrificará jogador que não estiver 100% fisicamente

Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, treinadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Pressionado na parte de baixo da tabela da Série B, o Náutico recebe o Ceará nesta terça-feira (18), às 21h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. Para o confronto direto, válido pela 23ª rodada, o Timbu terá que lidar com desfalques importantes na equipe.

Expulsos contra a Ponte Preta, o meia Pato Núñez e o zagueiro Betão cumprem suspensão automática. Outro jogador suspenso é o lateral-direito Arnaldo, que levou o terceiro cartão amarelo contra a Macaca. De ordem física, o zagueiro Gustavo Henrique é tratado como dúvida após sentir um problema no tornozelo.

Em meio aos problemas na equipe, sobretudo na defesa, a comissão técnica alvirrubra tem a possibilidade de ganhar o retorno de Vinícius. Sem atuar desde o dia 28 de junho por uma lesão muscular, o atacante já vem em processo de transição física no campo há algumas semanas.

Apesar da expectativa pela volta, o técnico Hélio dos Anjos indicou que o camisa 7 alvirrubro deverá continuar fora de ação. Em entrevista coletiva pré-jogo nesta segunda-feira (17), o treinador do Timbu enfatizou que não sacrificará jogador que não estiver 100% fisicamente.

“Eu posso estar na maior dificuldade do mundo, eu não sacrifico jogador. Se eu tiver que usar o Vinícius sacrificando a condição técnica e a vida útil dele, eu não farei. O Vinícius só vai estar a nossa disposição quando tudo que for medido, que teve quase uma ruptura do músculo, estiver ok”, falou Hélio dos Anjos.

Se não tiver Vinícius, a tendência é de que Derek e Victor Andrade disputem posição na beirada de ataque. Para a vaga de Arnaldo, Reginaldo surge como um substituto natural, enquanto Léo Índio deve retornar para o miolo de zaga no lugar de Betão, abrindo espaço para a entrada de Samuel no meio de campo.



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