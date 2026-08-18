Náutico x Ceará: veja onde assistir, horário e escalações pela 23ª rodada da Série B

Jogo entre nordestinos marca um confronto direto na parte de baixo da Série B

Partida entre Ceará x Náutico no 1º turno da Série B (Michael Douglas /CNC)

Pressionado pela aproximação com a zona de rebaixamento e retrospecto de apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, o Náutico recebe o Ceará nesta terça-feira (18), às 21h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. O duelo nordestino, válido pela 23ª rodada, marca um confronto direto na parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Timbu vem de tropeço contra a lanterna Ponte Preta na última rodada, caindo para a 15ª posição, com 27 pontos conquistados. O Ceará vem logo atrás dos alvirrubros e é o 16º, com 25. Quem abre o Z4 é o Avaí, com 23 pontos somados na competição.

O jogo desta terça também protagoniza embate entre dois times com baixo aproveitamento como mandante e visitante. Enquanto os alvirrubros são o 5º pior mandante da competição (46% de aproveitamento), os cearenses são o 5º pior time longe dos seus domínios (33% de aproveitamento).

Náutico e Ceará se reencontram após duelo do primeiro turno, vencido pelo Vozão por 1 a 0 no Castelão. Desde então, ambas as equipes passaram por mudanças significativas no elenco após quedas de rendimento na Série B.

Náutico

Precisando dar respostas após o tropeço em Campinas, o Timbu lida com uma longa lista de desfalques para o jogo. O zagueiro Betão e o meia Pato Núñez foram expulsos na última rodada e cumprem suspensão automática, enquanto Arnaldo estará fora pelo terceiro cartão amarelo.

Em relação ao departamento médico, o lateral Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e os atacantes Júnior Todinho e Paulo Sérgio seguem fora se recuperando de lesões. O zagueiro Gustavo Henrique, por sua vez, é tratado como dúvida após sentir o tornozelo contra a Ponte.

Para suprir as ausências, a comissão técnica alvirrubra não deverá realizar mudanças significativas de estrutura. A tendência é que Léo Índio retorne ao miolo de zaga no lugar de Betão, abrindo espaço para a entrada de Samuel como volante. Para substituir Arnaldo, Reginaldo surge como opção natural no setor.

Se recuperando de uma lesão muscular há quase dois meses, o atacante Vinícius nutre a expectativa de retornar contra o Ceará. A presença do camisa 7, porém, foi ponderada pelo técnico Hélio dos Anjos, que externou que não sacrificará jogador.

Ceará

Após derrota em casa para o Cuiabá, o Vozão busca espantar a crise contra o Timbu. Para isso, o técnico Daniel Paulista também conviverá com desfalques. O zagueiro Éder, o lateral Bryan Borges, o meia Vina e o atacante Enzo Lodovico são ausências por questões físicas.

Promovendo uma reformulação em seu elenco, o alvinegro cearense conta com os reforços recentes e a força de suas categorias de base para se reabilitar na Série B. O principal destaque vem sendo o jovem meia-atacante Melk, com quatro gols e três assistências na competição nacional.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Reginaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique (Wanderson) e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek (Victor Andrade) e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Ceará: Richard, Rafael Ramos, Gabriel Silva, Júlio César e Sávio; João Gabriel, Pavani e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca. Técnico: Daniel Paulista.



Horário: 21h30



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Recife-PE)



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Rafael Guedes de Lima (ambos de PB)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)



Transmissão: Sportv, Premiere e GE TV.



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