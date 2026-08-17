Raio-X: Adversário do Náutico, Ceará tenta espantar crise e fugir da zona de rebaixamento

O Vozão vem esbarrando em grandes dificuldades durante a Série B e amarga uma campanha na parte de baixo da tabela

Daniel Paulista, técnico do Ceará (Gabriel Silva / Ceará SC)

Próximo adversário do Náutico, nesta terça-feira (18), às 21h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, o Ceará chega para o duelo buscando espantar a crise e fugir da zona de rebaixamento da Série B.

Retornando à Segunda Divisão após descenso na última temporada, o Vozão vem esbarrando em grandes dificuldades financeiras e esportivas para competir no certame nacional, amargando uma campanha na parte de baixo da tabela.

A equipe cearense chega para encarar o Timbu, em duelo válido pela 23ª rodada, na 16ª posição na classificação, com 25 pontos conquistados. O clube alvinegro está apenas dois pontos à frente do Z4 e mira ultrapassar o próprio Náutico na tabela, que é o 15º com 27 pontos.

Entregando resultados aquém do esperado desde o início da Série B, a campanha como visitante do Ceará é ainda mais frustrante. A equipe possui o 5º pior aproveitamento fora de casa na Segundona, somando 10 pontos em 10 jogos longe dos seus domínios.

A derrota para o Cuiabá na última rodada, em outro confronto direto, interrompeu um princípio de reação do Vozão. A equipe comandada por Daniel Paulista vinha de duas vitórias consecutivas contra São Bernardo, fora de casa, e Ponte Preta, em casa.

Reformulação no elenco e utilização da base

Precisando se reabilitar na Série B, o Ceará foi ao mercado e reforçou a equipe para o restante da temporada. Os recém-chegados, porém, ainda não vêm correspondendo às expectativas, fazendo o clube recorrer às categorias de base para o time titular.

O principal destaque do Vozão, aliás, vem sendo o cria da base Melk. O meia-atacante de 20 anos já conta com quatro gols e três assistências na atual edição da Série B.

Contra o Náutico, Daniel Paulista ainda terá que lidar com três ausências importantes no time. Referência técnica, o meia Vina se recupera de uma lesão muscular e desfalca a equipe. Além dele, o jovem Enzo Lodovico, o zagueiro Éder e o lateral Bryan Borges também são baixas.



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